Wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilte, kam es Mittwochmorgen zu mehreren Unfällen aufgrund von Glatteis.

Der heftigste Unfall ereignete sich laut Polizei um 8.15 Uhr auf der Staffeleggstrasse oberhalb von Küttigen. Ein 40-jähriger Mann fuhr abwärts in Richtung Aarau. Oberhalb des Steinbruchs geriet sein Mercedes-SUV auf vereister Fahrbahn ins Schleudern. Das Auto kam auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes-Kombi zusammen.

Der 27-jährige Fahrer des Kombi klagte über Rückenbeschwerden. Zur schonenden Bergung aus dem stark beschädigten Auto forderte die Ambulanz daher die Strassenrettung der Feuerwehr an. Der Betroffene wurde ins Spital gebracht. Nach ersten Angaben erlitten aber weder er noch der Unfallverursacher schwere Verletzungen.

Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich schätzungsweise auf rund 30'000 Franken.

Von der Strasse gerutscht

Etwas oberhalb dieser Unfallstelle war es um 7.45 Uhr ebenfalls zu einem Glatteis-Unfall gekommen. In der sogenannten «Brünneli-Kurve» rutschte ein bergwärts fahrender Wagen von der Strasse. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand kein grösserer Schaden.

Auf dem Dach gelandet

Glatteis wurde schliesslich auch einem 34-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Dieser fuhr um 7.30 Uhr vom Benkerjoch her talwärts in Richtung Oberhof. In einer Rechtskurve geriet das Auto ausser Kontrolle und kam von der Strasse ab. Daraufhin überschlug sich der Suzuki und rutschte auf dem Dach rund 80 Meter weit über die abfallende Wiese.

Eine Ambulanz brachte den Verunfallten zur Kontrolle ins Spital. Dort zeigte sich, dass er unverletzt war. Am Auto entstand Totalschaden.

Zusätzlich wurde auch ein zweites Auto beschädigt, das der Suzuki leicht gestreift hatte.

