Eine philosophische Ader

Auch Guido Huwiler überlegt lange, als wir fragen, was ihm die Zusammenkunft mit dem Sohn bedeute. Es sei ihm ganz einfach wichtig. «Es ist ein Moment, den wir zusammen haben. Ich war zuvor noch nie an einem Wettkampf von ihm.» Der in Olten wohnhafte – oder soll man sagen – angemeldete Huwiler, der zuvor im Aargau lebte, betont, dass dies hier aber «Mischas Geschichte» ist. Er bewundere an seinem Sohn, dass er seine Träume auslebe. «Das ist für uns Menschen elementar, denn wir leben in einer Welt, die in Belanglosigkeit versinkt.»

Guido Huwiler ist nicht erst auf der Velotour durch die halbe Welt zum Philosophen gediehen. Er sei schon immer ein Mensch gewesen, der alles hinterfragt habe. Dies Eigenschaft liess in ihm auch den Entschluss reifen, den Job zu künden und die Welt per Drahtesel zu erkunden. Alles sei ihm über den Kopf gewachsen, er habe nachts Dinge geträumt, die nicht normal seien. Der Startschuss zur Reise war eine Befreiung. Selbst dass ihm die chinesischen Behörden die Einreise und damit das geplante Zwischenziel Peking verweigerten, störte ihn nicht. «So etwas passiert nicht, weil China Grenzen hat, sondern wir Menschen. Wir lassen ja auch nicht jeden in unser Land. Es ist deshalb beruhigend, dass auch der rote Schweizer Pass nicht alle Türen öffnet.»

Aarau – Pyeongchang, die Bilder: