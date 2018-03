Am 11. Dezember hat der Einwohnerrat das Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grunds verabschiedet. Dabei hat er übersehen, dass infolge Gutheissung eines Änderungsantrages ohne weitere redaktionelle Anpassung die Gebühren für Boulevardrestaurants in einer Weise erhöht wurden, wie sie nie beabsichtigt war. Nicola Müller (SP) reichte in der Folge eine dringliche Motion ein, mit der sich das Versehen korrigieren lässt. Die Motion wurde vom Einwohnerrat am 26. Februar überwiesen.

Damit der neue Gebührentarif am 1. Mai in Kraft treten kann, hat der Stadtrat umgehend das Gebührenreglement für Gewerbe und Gastgewerbe überarbeitet. Die Botschaft zuhanden des Einwohnerrates liegt bereits vor, sodass das Parlament an der Sitzung vom 26. März die nötige Änderung des neuen Reglements beschliessen kann.

Die dringliche Motion Müller verlangt, dass das Jahr in drei Saisons einzuteilen sei: eine Sommersaison (Mai bis September), eine Zwischensaison (März, April und Oktober) und eine Wintersaison (November bis Februar). Die Gebühren sollen nicht mehr pro Saison, sondern pro Monat berechnet werden. Im Sommer sollen sie 100 Prozent der auf «Franken pro Quadratmeter» hinuntergerechneten Tarife des ursprünglichen stadträtlichen Vorschlags betragen, in der Zwischensaison 75 Prozent und in der Wintersaison 25 Prozent.

Korrektur nach oben

Mit seinem nun vorliegenden Antrag, schreibt der Stadtrat in der Botschaft, werde den Grundanliegen der Motion Rechnung getragen. Die Tarifgestaltung sei jedoch so angepasst worden, «dass eine ausgewogene Gebührenordnung vorliegt».

Konkret: Der Stadtrat übernimmt aus der Motion das Modell der dreistufigen Saisonstruktur. Auch bei den Sommertarifen folgt er dem Motionär. Hingegen korrigiert er die Tarife für die Zwischen- wie für die Wintersaison nach oben. Nach Auffassung des Stadtrats soll der Zwischensaisontarif 90 Prozent (statt 75 Prozent) des Tarifs für die Sommermonate und der Wintersaisontarif 40 Prozent (statt 25 Prozent) des Sommertarifs betragen. Die gleichen Abstufungen sollen auch für die vom Gewerbe genutzte Fläche gelten. Wobei die Gebühren halb so hoch ausfallen sollen wie beim Gastgewerbe. In Zone 2 sollen die Ansätze, die in Zone 1 gelten, um einen Drittel reduziert werden.

Nur drei liegen in Zone 2

Von den Gastgewerbebetrieben mit Boulevardrestaurants liegen nur «Mürset», «Riviera» und «Halde» nicht in Zone 1, sondern in Zone 2. Wie schon im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, sollen die Restaurants am Graben (wegen der zeitweiligen Einschränkung durch den Marktbetrieb) in den Genuss einer Reduktion um 1/13 kommen. Dies in der Sommer- sowie in der Zwischensaison und bei zeitlich voller Belegung; sonst wird der Vergünstigungssatz entsprechend reduziert.

Die Abweichungen gegenüber der Motion schlägt der Stadtrat vor, weil er gemerkt hat, dass die Tarife, wie sie Nicola Müller vorschlägt, im Vergleich zum stadträtlichen Vorschlag vom letzten Herbst der Stadtkasse Mindereinnahmen in der Grössenordnung von insgesamt 22'000 Franken bescheren: rund 3000 Franken beim Gewerbe und zirka 19'000 Franken beim Gastgewerbe. Mit den Tarifen, die der Stadtrat nun vorlegt, sollen diese Mindereinnahmen auf rund die Hälfte, nämlich 11'840 Franken verringert werden.

Vergleichsweise günstig

Der Stadtrat rechtfertigt seine Korrektur unter anderem damit, dass auch diese – im Vergleich mit den Verhältnissen in Baden und Brugg – zu einer nach wie vor tiefen Belastung von Gewerbe und Gastgewerbe führe. Die neuen Tarife, so der Stadtrat, bewegten sich im Rahmen der seit der Einführung des bisherigen Reglements im Jahre 1991 erfolgten Teuerung.

Das in der Botschaft angeführte Gebührenbeispiel zeigt, dass ein Beizer für die im Durchschnitt genutzte Aussenfläche von knapp 43 Quadratmetern aufgrund der stadträtlichen Tarife künftig bei ganzjähriger Nutzung 3500 Franken bezahlen müsste, wobei für die Wintersaison realistischerweise nur eine Fläche von 10 Quadratmetern angenommen wird. Beim Vorschlag von Nicola Müller läge der Wert bei 3063 Franken.

Gemäss stadträtlicher Botschaft vom November 2017 hätte ein Beizer unter den gleichen Umständen 4018 Franken hinblättern müssen. In Baden kostet dasselbe Arrangement, wie der Stadtrat in der Botschaft weiter deutlich macht, seit letztem Herbst 4125 Franken, in Brugg 2012 rund 3440 Franken.