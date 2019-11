Fünf Rennvelos vor Velogeschäft geklaut – sie haben einen Wert von über 15'000 Franken

Am Mittwochmorgen erstattete ein Ladenbesitzer Anzeige bei der Aargauer Kantonspolizei, wie diese mitteilt. Er schilderte, dass am Montag, im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr unbekannte Täter an der Asylstrasse in Aarau fünf Rennvelos gestohlen habe.

Der Ladenbesitzer habe diese Fahrräder (Wert über 15'000 Franken) für eine kurze Zeit an einem Drahtseil befestigt. Als er diese wieder ins Geschäft nehmen wollte, stellte er das Fehlen fest. Hinweise auf die Täterschaft bestehen keine.

Die Kantonspolizei, Stützpunkt in Aarau (Tel. 062 886 55 55) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt allfällige Hinweise entgegen.

Die aktuellen Polizeibilder vom November