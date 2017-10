Würden Sie am Einbürgerungsprozedere in der Schweiz etwas ändern, wenn Sie könnten?

Ja, die Einwohnerräte sollten mehr Informationen über die Personen erhalten, über die sie abstimmen. Und die Sitze in der Einbürgerungskommission sollten gerecht an alle Parteien verteilt werden. Zudem sollte die Einbürgerung in der ganzen Schweiz etwa gleich sein - damit Menschen, die sich einbürgern lassen wollen, nicht zuerst die Gemeinde wechseln müssen, damit sie es in der Nachbargemeinde leichter haben. Ich habe von solchen Fällen gehört. Und im Sommer, als ich die Kommentare zu den Berichten über mich gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass mehrere Leute sagten, in ihrer Gemeinde wäre ich ohne Probleme eingebürgert worden. Das sollte es nicht geben.

Was macht für Sie eigentlich eine gute Schweizerin aus?

Schwierige Frage. An erster Stelle sollte man ein Mensch sein. Für mich ist jemand ein guter Schweizer, wenn er oder sie sich anpasst, die Sprache kann, sich an die Gesetze hält, zuverlässig ist und an Abstimmungen teilnimmt, da es um unsere Zukunft geht. Es gibt viele Gründe die ich nennen kann, jeder hat da eine andere Meinung.

Funda Yilmaz im Talk Täglich nach dem negativen Entscheid im Juni: