Am Ostermontag wurde festgestellt, dass im Bereich des Schulhauses an der Roggenhausenstrasse in Unterentfelden erneut diverse Farbschmierereien begangen wurden.

Bereits vor einer Woche wurden drei Gebäude mit schwarzer Farbe besprayt und am 14. April 2017 wurden die letztes Jahr gepflanzten Bäume umgesägt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

