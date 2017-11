Auf seiner Informations- und Mobilisierungstour durch die Schweiz machte Guido Fluri im Aarauer Altersheim Golatti Halt. «Wir möchten möglichst verhindern, dass Menschen, die Anspruch auf das Geld haben, die Frist verpassen», sagte Fluri. Deshalb besucht er systematisch zahlreiche Altersheime in der Schweiz und lädt nicht nur Betroffene, sondern vor allem Institutionen ein, die mit allfälligen Betroffenen in Kontakt sind: Fachleute aus Altersheimen und Spitex, Seelsorger, Sozialarbeiter, pensionierte Hausärzte, Medien aller Art.

Schweigen aus Scham

In Aarau kommt nur gerade ein Dutzend Leute in den Golatti-Keller. «Das haben wir nicht anders erwartet», sagte Projektleiter Theo Halter von der Guido-Fluri-Stiftung. Man habe auf die Veranstaltung hin zahlreiche Institutionen und Organisationen mit den notwendigen Informationen versorgt und über die Medien werde nun der Aufruf zusätzlich unter die Leute gebracht. «Dass ein Direktbetroffener selber an eine Informationsveranstaltung kommt, ist eher ungewöhnlich.»

Halter erklärte, dass das Einreichen eines Gesuches sehr einfach und die Beratungsstelle Opferhilfe gerne behilflich sei. Der Solidaritätsbeitrag dürfe aber nicht als Schmerzensgeld missverstanden werden. «Viele Verding- und Heimkinder erlebten körperlichen oder psychischen Missbrauch – dieses Leid kann nicht mit Geld aus der Welt geschafft werden.» Der Beitrag sei eine Form der Entschuldigung. Entsprechend ist der Solidaritätsbeitrag steuerfrei, hat keinen Einfluss auf allfällige Ergänzungsleistungen und bleibt vertraulich.

Doch warum melden sich die Betroffenen nur zögerlich? «Viele der ehemaligen Verdingkinder sind heute alt und leben isoliert», sagt Theo Halter. «Sie wissen deshalb oft gar nicht, dass sie Geld zugute haben.»