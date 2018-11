Die Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) jagt Rekorde: «Grösste Schweizer Altlast», «einer der grössten mobilen Raupenkrane», «grösster Rückbau-Bagger», «grösste stützenfreie Halle». Wobei der letzte Rekord seit diesem Jahr Geschichte ist: Die grösste stützenfreie Halle der Schweiz ist seit Juli abgebaut. Unter der Halle ist auf fünfeinhalb Fussballfeldern eine Art Mondlandschaft zum Vorschein gekommen: die zu 42 Prozent mit 340'000 Tonnen Aushubmaterial aus dem Eppenbergtunnel aufgefüllte Grube. Die Luftaufnahme zeigt, wie gross die Sondermülldeponie im Vergleich zur Nachbarschaft ist: Das Quartier Hof, das direkt oberhalb liegt, hätte locker vier Mal Platz im Gelände der Deponie.

«Im Moment sind wir an den letzten Terrainanpassungen», erklärt Geschäftsführer Benjamin U. Müller. «Wir müssen gewisse steile Böschungen mittels Materialanschüttungen stabilisieren.» Diese Arbeiten werden nächste Woche abgeschlossen sein, gleichzeitig wird das Gelände umzäunt. Der grösste Rückbau-Bagger der Schweiz ist von der Firma Aregger am Donnerstag abtransportiert worden. Wenn Ende nächster Woche auch noch die kleineren Baumaschinen abtransportiert sind, kehrt bei der SMDK für etwa ein halbes Jahr Ruhe ein. «Im Winter sind Erdarbeiten kaum möglich und sinnvoll», so Müller. Im Frühjahr 2019 wird aller Voraussicht nach ein Grossbohrgerät zum Einsatz kommen, um eine tief liegende kontaminierte Zone im Fels zu sanieren, bevor dann ab etwa August 2019 die Grube ganz aufgefüllt wird.