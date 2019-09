Es gibt ernste Geschichten, über die man, wenn alles bekannt ist, schmunzeln kann. Das hier ist so eine. Wegen einer Panne im Informationsfluss gab es am letzten Mittwoch in Buchs einen Grosseinsatz mit Heli, Bombenroboter und Evakuierung von mehreren Gebäuden, unter anderem zwei Wohnhäusern.

Die Nazi-Bombe ist mitten in Aarau, beim Kantonspolizeiposten an der Laurenzenvorstadt, abgegeben worden. Sie wurde später nach Buchs gebracht, wo man sie als gefährlich identifizierte und den Grosseinsatz auslöste.

Nach polizeiinternen Abklärungen weiss man nun, wie der Fall genau abgelaufen ist: Eine Privatperson aus dem Bezirk Aarau, ein älterer Herr, ist Ende Juli auf dem Posten an der Laurenzenvorstadt erschienen, um mehrere Stück Deko-Munition abzugeben.