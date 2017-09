Das hat es wohl noch nie gegeben: Obwohl der Einwohnerrat die Einbürgerung von Funda Yilmaz abgelehnt und die junge Türkin daraufhin Beschwerde beim Aargauer Regierungsrat eingelegt hat, bringt der Gemeinderat den Fall nun nochmals vor den Einwohnerrat. Noch bevor der Regierungsrat einen Entscheid fällen konnte.

Rückblick: Funda Yilmaz (25) ist in Aarau in eine türkische Familie geboren worden. Sie hat immer in der Region gewohnt und ging hier zur Schule. Heute arbeitet sie noch immer in der Aarauer Firma, in der sie schon ihre Lehre als Bauzeichnerin gemacht hat. Sie ist mit einem Schweizer verlobt, die Hochzeit findet nächstes Jahr statt. Vor rund einem Jahr stellte Yilmaz in ihrer Wohngemeinde Buchs einen Einbürgerungsantrag.

Den Staatskundestest schafft sie ohne Fehler. Es liegen keine Einbürgerungshindernisse wie etwa Vorstrafen vor. Aber Funda Yilmaz schneidet bei zwei Gesprächen mit der Einbürgerungskommission nicht besonders gut ab. Der Gemeinderat beantragt beim Einwohnerrat, das Einbürgerungsgesuch abzulehnen – es fehle Yilmaz an genügend Wissen über die Schweiz und die Region, sie sei zu wenig integriert. Nach längerer Diskussion folgt der Einwohnerrat dem Antrag.