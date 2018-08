Das Budget 2019 sei aufwandseitig geprägt von organisatorischen Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung als Folge der Leistungs- und Prozessüberprüfung, teilte der Stadtrat Aarau am Dienstag mit. Zu diesen Veränderungen gehören unter anderem die Verschiebung der Grünflächenpflege zum Werkhof, die Schaffung einer Abteilung Kultur und der Start der Kreisschule Aarau-Buchs.



Auf der Ertragsseite rechnet das Budget der Kantonshauptstadt mit einem anhaltend positiven Trend bei den Steuereinnahmen. Die budgetierten 80,1 Millionen Franken entsprechen dem Ergebnis von 2017.



Die Einwohnergemeinde plant nächstes Jahr Investitionen in Höhe von 33,4 Millionen Franken. Abzüglich Beiträge Dritter betragen die geplanten Nettoinvestitionen 28,4 Millionen Franken. Das Schwergewicht der Investitionen liegt bei der Realisierung des Kulturzentrums in der alten Reithalle, bei der Sanierung der Sportinfrastruktur im Winkel in Rohr und bei der Erweiterung der Schulanlage Schachen.



Das vom Stadtrat erarbeitete Budget geht nun zur Genehmigung an den Einwohnerrat.