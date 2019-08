«Dein ist mein ganzes Herz! Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.» Mittwochnachmittag in einem Bus der Linie 6 vom Bahnhof Aarau nach Suhr. Der Chauffeur schmettert ein Lied aus der Operette «Das Land des Lächelns». Und den Passagieren geht das Herz auf. Sie applaudieren als das Lied vorbei ist, lachen, rufen «Bravo».

Der singende Busfahrer von Aarau heisst mit Namen Wolfang Stallnig. Einer seiner Passagiere hat eines seiner Ständchen kürzlich auf Video festgehalten und dieses an «20 Minuten» geschickt. Er spreche «mit breitem österreichischem Dialekt», heisst es auf dem Newsportal – passend zum österreichischen Komponisten Franz Lehár, der die Musik für besagte Operette komponiert hat.

«Eine Ode an die Frauen», habe der 59-Jährige seinen zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich weiblichen Fahrgästen angekündigt – und losgeschmettert.

Wer singen möchte, muss vorher fragen

Früher hat Wolfang Stallnig mit seiner Tenorstimme an klassischen Konzerten gesungen. Erst seit vier Monaten arbeitet er beim Busbetrieb Aarau, BBA, dank seiner Stimme ist er bereits stadtbekannt. «Solange wir keine Reklamationen erhalten, ist das für uns so in Ordnung», sagt BBA-Geschäftsführer Peter Baertschinger zu «20 Minuten».

Grundsätzlich gilt aber: Wer beim Aarauer Busbetrieb singen möchte, muss seine Passagiere erst fragen. Bis jetzt sind Gesangseinlagen laut Baertschinger aber immer gut angekommen.

Chauffeur Stallnig singt selbstverständlich nur, «wenn es die Verhältnisse auf der Strasse zulassen», wie er sagt. Also etwa im Stau oder ausserhalb der Stosszeiten. Dann aber beglückt er damit nicht nur die Aarauer, sondern auch sich selbst: «Das gibt mir viel positive Energie.» (smo)