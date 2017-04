Alles gut also? Nicht ganz. Denn der Monoblock ist gar nicht bewilligt, weil er im ursprünglichen Baugesuch nicht eingezeichnet war. Hanspeter Hilfiker erklärt: «Die Baueingabe erfolgte zu einem Zeitpunkt, an dem die Fachplaner für Haustechnik noch gar nicht involviert waren. Klar war zwar von Anfang an, dass die Lüftungsanlage auf dieser Hallenseite installiert wird – es war aber nicht ganz klar, wo das sein würde. Man hat auch einen Standort im Keller geprüft» Hilfiker räumt ein, dass man heute anders vorgehen und die Haustechnik-Planer also zu einem viel früheren Zeitpunkt mit ins Boot holen würde.

Auflage ging vergessen

Für die schliesslich installierte Lüftungsanlage liegt zwar die Planfreigabe der Gemeinde Suhr vor (2014) sowie die notwendige Brandschutzbewilligung (2015). In der Planfreigabe war denn auch ein kleiner Monoblock eingetragen. Aber: Der gegen Ende der Bauphase tatsächlich realisierte Monoblock hat eine Grösse, die eine öffentliche Auflage erfordert hätte. «Diese Auflage wurde nicht ordnungsgemäss durchgeführt», erklärt Hanspeter Hilfiker.

Keine Auflage, keine gültige Baubewilligung. Bei einem Grossbauprojekt kann so etwas passieren, ist vor dem Hintergrund der gesamten Keba-Problematik aber unschön. Dass die Bewilligung fehlt, war im Quartier denn auch nicht unentdeckt geblieben – die vom Lärm betroffenen Anwohner fühlten sich hintergangen.

Dies geht aus zahlreichen Mails und Briefen hervor, die zwischen Behörden, Anwohnern und Anwälten hin und her gingen und die der az vorliegen. Darin ist von einer «zusätzlich auf die Pläne geschmuggelten Anlage» die Rede, von «dreistem Vorgehen», von einem «illegalen Betreiben» der Lüftungsanlage. Wichtig zu wissen: Es handelt sich hierbei nicht um dieselben Anwohner, die Einsprache gegen die Keba-Öffnungszeiten gemacht haben.

Die Stadt als Bauherrin bemüht sich jetzt, den rechtmässigen Zustand herzustellen. Deshalb das vorliegende Baugesuch, das den Monoblock inklusive der neuen Einfriedung umfasst. Dagegen können Anwohner Einsprache erheben. Was die Konsequenzen daraus für den Betrieb wären, kann Hanspeter Hilfiker derzeit nicht sagen. «Den Anwohnern ging es hauptsächlich um den Lärm» sagt der Kandidat fürs Stadtpräsidium. Er hoffe, dass dieses Problem mit den ergriffenen Massnahmen gelöst sei.