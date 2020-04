Dachstock brennt komplett aus – der Sachschaden ist gross

In Küttigen stand am Dienstagnachmittag ein Dachstock in Flammen. Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei, bestätigte der AZ auf Anfrage kurz vor 17 Uhr: «An der Gänsackerstrasse brennt der Dachstock eines Wohnhauses.» Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus.

Der Alarm ging bei den Blaulichtorganisationen um 16.37 Uhr ein. Zum jetzigen Zeitpunkt seien keine verletzten Personen bekannt. «Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen», sagte Rey.