Auf der A1 geriet am Montagnachmittag ein Fahrzeug auf der Höhe Hunzenschwil auf dem Pannenstreifen kurz nach 15.10 Uhr in Brand. Deshalb staute sich der Verkehr in Richtung Zürich zwischen der Raststätte Kölliken-Süd und Aarau Ost. Der rechte Fahrstreifen war blockiert. Der Zeitverlust betrugt laut dem Touring Club Schweiz (TCS) zeitweise bis zu 15 Minuten. Kurz vor 17.00 Uhr verkehrte der Verkehr wieder flüssig. (cez)

