Während rundherum die Fasnacht tobt, vertreibt Aarau mit anderen Mitteln die kalte Jahreszeit: Die Ausstellung «Blumen für die Kunst» ist alljährlich Frühlingsbote. Ausgewählte Floristen kreieren ein florales Kunstwerk zu einem Kunstwerk. Und ausgerechnet dieser Ausstellung machte der Winter einen Strich durch die Rechnung.

Als «aussergewöhnliches Erlebnis» kündigte das Aargauer Kunsthaus den Starfloristen Solomon Leong aus Hong Kong an. Doch der Stargast kommt zu spät. An seiner Stelle begann am Montag seine Assistentin mit dem Arrangieren seines floralen Kunstwerks – Leong selbst steckte in Dublin fest, von wo aus er aufgrund des winterlich-stürmischen Wetters nicht weiter in die Schweiz reisen konnte, wie Kunsthausdirektorin Madeleine Schuppli am Montag gegenüber Tele M1 sagte.