Bekannter Herzchirurg wechselt zu Hirslanden – Kooperation mit Inselgruppe aufgelöst

Er gilt schweizweit als einer der besten und ist auch über die Landesgrenzen hinaus bekannt: Nach 25 Jahren wechselt Herzchirurg Thierry Carrel von der Universitätsklinik Bern in die Privatwirtschaft. Carrel soll bei der Hirslanden-Gruppe die Förderung von Nachwuchskräften in der Herzchirurgie vorantreiben. Die Privatklinik-Gruppe will zukünftig verstärkt auf die Aus- und Weiterbildung von angehenden Fachärzten setzen, teilt Hirslanden in einer Mitteilung mit. Carrel werde als Direktor Weiterbildung und Forschung der Herzchirurgie den Aufbau des Weiterbildungsverbunds leiten.

Gleichzeitig werde Carrel weiterhin als Partnerarzt operative Eingriffe in Zusammenarbeit mit dem lokalen Team an der Hirslanden Klinik Aarau sowie neu an der Herzchirurgie Hirslanden Zürich vornehmen. Carrel soll seine Tätigkeit bei der Hirslanden-Gruppe am 1. Februar 2021 aufnehmen.

Der bekannte 60-jährige Mediziner hatte in den vergangenen Jahren mehrere Berufungen an ausländische Universitäten und an die Uni Zürich (UZH) abgelehnt. Offenbar war Carrell jedoch bereits länger unzufrieden mit der zunehmenden Hierarchisierung bei der Insel-Gruppe, wie «medinside» berichtet. In seiner neuen Position bei Hirslanden dürfte er demgegenüber viele Freiheiten geniessen.

Insel-Gruppe und Hirslanden beenden Zusammenarbeit

Die Insel-Gruppe und Hirslanden sind zudem übereingekommen, die bestehende Kooperation in der Herzchirurgie per Ende Juni 2020 aufzulösen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Die Standorte Aarau und Bern hätten sich etabliert. Sie wollen ihre Aktivitäten künftig unabhängig weiterführen.

Die Zusammenarbeit bestand für drei Jahre. Ziel war es, ein gemeinsames, starkes Herzzentrum zu schaffen. Im Zuge dieser Neuausrichtung wechseln Prof. Dr. med. Lars Englberger (Standortleiter Hirslanden Aarau), Dr. med. Eva Roost (Standortleiterin Hirslanden Bern) und Dr. med. Hurni vollumfänglich zu Hirslanden, während Dr. med. David Reineke ans Inselspital zurückkehrt.

Englberger und Carrel engagieren sich seit 2014 am Herz-Zentrum der Hirslanden Klinik Aarau. (sam)