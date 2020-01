Autofahrer missachtet Vortritt – es kommt zur Kollision mit einem Lieferwagen

Am Donnerstagnachmittag wollte ein 89-jähriger Automobilist in Oberentfelden von der Muhenstrasse in die Suhrentalstrasse einbiegen. Dabei missachtete er den Vortritt eines Lastwagens, der von Aarau her kam, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Im Bereich der Einmündung stiessen die beiden Fahrzeuge dann zusammen.

Der Unfallverursacher wurde leicht, seine 80-jährige Beifahrerin mittelschwer verletzt. Ambulanzen brachten sie in umliegende Spitäler. An beiden Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem 89-Jährigen den Führerausweis ab.

Die Polizeibilder vom Januar