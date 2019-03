Am Donnerstag, kurz vor 9 Uhr, kam es in Gränichen zu einer Auffahrkollision. Ein dorfauswärts Richtung Teufenthal fahrender, 38-jähriger Porsche-Lenker prallte in das Heck eines vorausfahrenden Volvo.

Die beiden beteiligten Lenker wurden dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zirka 25'000 Franken, teilt die Kantonspolizei Aargau heute mit.

Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeugs unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat die Kantonspolizei im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet. Zudem nahm sie dem 38-jährigen Schweizer den Führerausweis vorläufig ab. (kob)

