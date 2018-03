Ein 25-jähriger Portugiese fuhr mit einem Seat am frühen Sonntagmorgen um 3.15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Bern. Auf Höhe Aarau West verlore er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die Mittelleitplanke.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt, doch der Sachschaden dürfte insgesamt zirka 20'000 Franken betragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei war der Unfallfahrer wohl eingeschlafen. Der Unfallfahrer musste den Führerausweis abgeben.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2018: