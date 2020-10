Als der Aargau etwas kürzer wurde und Bern und Zürich näher zusammenrückten

Es war ein Mittwochnachmittag im Jahr 1970, als Bern und Zürich ein bisschen näher zusammenrückten. Der Kanton Aargau feierte die Eröffnung des neusten Teilstücks der N1: Lenzburg–Neuenhof. 12,6 Kilometer, ein eher kurzer Autobahnabschnitt, aber ein Riesenschritt für die Bevölkerung.

In einem kilometerlangen Autokorso rollten die geladenen Gäste als Erste auf der neuen Nationalstrasse von Lenzburg in Richtung Baden. Einmal mehr hatte die Ingenieurskunst über die Natur triumphiert und mit 30 Brücken und einem doppelröhrigen Tunnel den Weg für das Auto frei gemacht. Der Siliziumkarbid-Belag habe bei der Eröffnung in der Sonne geblinkt und die Bauern bei der Runkelernte eingehalten, schrieb das «Aargauer Tagblatt» tags darauf über die Eröffnung.

Eine Erleichterung für verkehrsgeplagte Gemeinden

Bundespräsident Hans-Peter Tschudi fand trotz der durchgehenden Autobahnstrecke von Bern nach Neuenhof den Weg an die Eröffnungsfeier nicht, liess jedoch durch den Direktor des Eidgenössischen Amtes für Strassen- und Flussbau Grüsse und Glückwünsche ausrichten. Dieser hielt in seiner Rede fest, dass das neue Teilstück erst voll zum Tragen komme, wenn das wichtigste Zwischenziel Zürich erreicht sei. Doch für die verkehrsgeplagten Gemeinden im Aargau war der neue Autobahnabschnitt eine Erleichterung. «Die Städte Lenzburg und Baden dürfen aufatmen. Auch die Landstrassen Lenzburg-Mellingen-Baden und Lenzburg-Wohlen-Bremgarten-Mutschellen dürften von der Wohltat der N1 Wesentliches abbekommen», stand im «Aargauer Tagblatt».

Endlich weg von der alten Landstrasse

Es war eine Zeit, in der die Schweiz so richtig mobil wurde. Während 1960 eine halbe Million Autos eingelöst waren, waren es 1970 schon fast dreimal so viele. In Lenzburg zeugen immer noch die Strassenschilder in der heute verkehrsfreien Rathausgasse von den Autofahrern, die sich früher durchs Städtchen zwängen mussten.