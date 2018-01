An der Grundsteinlegung auf Baufeld 2 im Aeschbach-Quartier im September 2016 wurde das Luzerner Wirte-Paar Hülya (45) und Erdal Sezer (48) als die neuen Gastronomen in der Aeschbach-Halle vorgestellt. Sie wollten die vier Restaurants in der Halle im Torfeld Süd betreiben; das Hauptrestaurant (gemäss den Angaben vom Herbst 2016 mit 140 Innen-Sitzplätzen) mit italienischer Küche, ein veganes Restaurant (Take-away und 60 Sitzplätze), ein Burger-Restaurant (Take-away und 80 Sitzplätze) sowie eine Tapas-Bar (50 Sitzplätze). Alle vier Restaurants verfügen jeweils ausserhalb der Halle über grosse Flächen.

«Wir bedauern diesen Schritt»

Jetzt, acht Monate vor der Eröffnung des Aeschbach-Quartiers, sind die Wirte «aus gesundheitlichen Gründen» vom Mietvertrag zurückgetreten, wie Marion Schihin, Mediensprecherin der Bauherrin Mobimo, mitteilt. «Wir bedauern diesen Schritt sehr», so Schihin.