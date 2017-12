Als Jakob Rüetschi 1792 das erste Mal in der Glockengiesserei am Rain in Aarau steht, ist er acht Jahre alt. 1824 kauft er die Giesserei mit seinem Bruder Sebastian. Es ist der Beginn einer Ära – und ein weiteres Kapitel in einer langen Tradition, die kurz nach der Gründung Aaraus ihren Anfang nahm.

1367 giesst Walter Reber die Barbara-Glocke, die heute in Fribourg hängt. Bald darauf schon giesst die Familie Reber auch Geschützrohre, die sie bis nach Augsburg liefert. Mit dem Beginn der Berner Herrschaft 1415 folgen stürmische Jahrhunderte für die Glockengiesser. Mehrmals ziehen die eidgenössischen Orte gegen die Habsburger in den Krieg. Kaum beruhigen sich die politischen Konflikte, beginnt es im geistlichen Stand zu gären. 1528 ist die Reformation Tatsache, auch in Aarau. Damit verschwinden nicht nur Altare und Heiligenbilder aus den Kirchen, auch auf das Geläut wird verzichtet. Aufträge für neue Glocken bleiben aus.

Erst 1607 holt der Aarauer Stadtrat das Giessereigewerbe zurück in die Stadt. Hans Jakob Stalder wird für seine Schmelzhütte kostenlos ein Platz am Rande der Vorderen Vorstadt zur Verfügung gestellt. Doch das Geschäft rentiert nicht recht, die Städte investieren lieber in Befestigungsanlagen. Und es bleibt unstet, über Jahrzehnte müssen die Glockengiesser einer Zweitbeschäftigung nachgehen, damit es zum Überleben reicht. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelingt es der Familie Bär, in Aarau wieder eine überregional bekannte Giesserei zu etablieren, die Jakob Rüetschi ab 1824 weiterführt. Er etabliert seine Giesserei als führende Produzentin von eidgenössischen Geschützen. Gleichzeitig bleibt der Glockenguss ein wichtiges Standbein. Die Kirchgemeinden haben wieder Geld und leisten sich ganze Geläute neu. Bis zu seinem Tod 1852 beliefert Jakob Rüetschi fast 150 Gemeinden mit über 220 Glocken. 1910 werden unter der Führung von Hermann Rüetschi jährlich 80 Glocken ausgeliefert.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs beginnt der Kampf ums Überleben. Die Rohstoffpreise explodieren, die Nachfrage bricht komplett ein.

1916 verlassen noch 17 Glocken das Werk in Aarau. 1917 endet mit dem

Tod Hermanns die Ära Rüetschi.

Der neue Besitzer, Otto Amsler, verewigt Hermann Rüetschi 1917 im Firmennamen: Seit 100 Jahren heisst sie «H. Rüetschi AG». (ksc)