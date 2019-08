Der rote Nissan fuhr am Mittwoch um 14.40 Uhr von der Aarauer Telli kommend zum Anschluss der kantonalen Autobahn T5. Dort bog die bis dahin unbekannte Lenkerin falsch ab. Unbeirrt vom Gegenverkehr in der Autobahnausfahrt beschleunigte sie und gelangte auf die Autobahn. Auf der Fahrbahn Aarau fuhr die Frau dann in allgemeine Richtung Brugg.

Von Beginn weg gingen bei der Notrufzentrale zahlreiche Meldungen ein. Noch bevor die mit Blaulicht anrückenden Polizeipatrouillen vor Ort waren, war die Falschfahrerin innert Minuten bis zum Autobahnende in Rupperswil gelangt. Beim dortigen Kreisverkehr konnte sie dann ein beherzter Lastwagenfahrer stoppen.

Am Steuer des Wagens sass eine 80-jährige Schweizerin, welche sich ihren schwerwiegenden Irrtum nicht recht erklären konnte. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte sie an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis ab.

Trotz etlicher Ausweich- und Bremsmanövern anderer Verkehrsteilnehmer kam es auf der rund sieben Kilometer langen Strecke glücklicherweise zu keinem Unfall. (mon)

Die Polizeibilder vom August 2019: