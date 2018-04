Die Kantonspolizei Aargau hat am Karfreitag in Küttigen sowie am Ostermontag in Seengen Gewschindigkeitskontrollen auf den Ausserortsstrecken durchgeführt und 12 Schnellfahrer gestoppt.

Bei Seengen erfassten sie mit dem Lasermessgerät gar einen Raser: Ein BMW wurde am Ostermontag kurz vor 14.00 Uhr mit 145 km/h gemessen. Die Kantonspolizei stoppte das Auto, in dem ein 53-jähriger Schweizer am Steuer sass.