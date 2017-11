Kommt das neue Stadion oder kommt es nicht? Für den FC Aarau steht viel auf dem Spiel. Das bewilligte Stadionprojekt ist erstens massiv teurer geworden und zweitens rentieren die geplanten Einkaufsflächen im Stadion-Mantel nicht mehr, eine Querfinanzierung des Stadions ist also unrealistisch. Die Stadt und die Bauherrin HRS arbeiten zwar an einem «Plan B», der die Quersubventionierung mittels dreier Hochhäuser auf der Nachbarparzelle anstrebt, doch das braucht diverse Abstimmungen, unter anderem im Einwohnerrat und beim Grossen Rat (Richtplananpassung). Und die Zeit läuft davon: Spätestens am 18. Mai 2018 muss auf dem Baufeld etwas passieren, damit die Baubewilligung fürs Stadion nicht abläuft.

Schon letzte Woche zeichnete sich, ab, dass eine private Initiative die Finanzierung des geplanten Stadions organisieren will. Dazu wurde unter dem Vorsitz von Michael Hunziker, René Herzog und Stéphane Meyer die «meinstadion.ch»-GmbH gegründet. Dem Initiativkomitee gehören auch diverse Vertreter der Sponsorenvereinigung, der Fan-Szene sowie des FC Aarau an. Heute Mittwoch haben sie nun ihren Plan präsentiert – die Pressekonferenz ist noch im Gang: