Hunde und Pitbulls

Wenn die Franzosen Hunde sind, so treffen sie nun im Final auf Pitbulls. An solche gemahnen die Kroaten an dieser WM. Wie sie gegen England im Halbfinal nach dem 0:1-Rückstand reagierten, war herausragend. Da war ein Team voller Emotionen am Werk, voller Lust, lange zuleiden. Wer diese Qualitäten nicht auf den Platz bringt, ist im entscheidenden Moment verloren. Darum ist die Schweiz erneut im Achtelfinal ausgeschieden. Und darum lässt der Erfolg von Ivan Rakitic und Co. den Schmerz rund ums SchweizerNationalteam noch einmal grösser werden.