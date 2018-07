Ein Schweizer im WM-Final! Und noch dazu hat er auch noch einen schönen Anteil daran, verwertete er doch in Achtel- und Viertelfinal den jeweils letzten Penalty souverän. Rakitic bewegt sich auf dem Platz so schlau, dass er häufig an den Igel im Märchen «Der Hase und der Igel» erinnert. Egal, wo der Gegner hin will, egal wo der Ball gerade hingespielt wird – Rakitic ist immer schon da.

Dejan Lovren (29)