Brasilien weint. Brasilien trauert. Brasilien hat verloren. Brasilien ist draussen!

Vier Jahre nach dem 1:7-Debakel im Halbfinal gegen Deutschland hat Brasilien die Wiedergutmachung nicht geschafft und ist bei der WM in Russland schon in den Viertelfinals ausgeschieden. Angetreten, um das halbe Dutzend an Weltmeistertiteln vollzumachen mit der stärksten Mannschaft seit langer Zeit, unterlag die Seleção in Kasan in einem aufwühlenden, an Spannung nicht zu überbietenden Spiel den Roten Teufeln Belgiens mit 1:2.

Aber anders als in Belo Horizonte konnte Brasilien trotz aller Enttäuschung das Spielfeld mit erhobenem Haupt verlassen. Es war ohne Zweifel auch Pech im Spiel gewesen, dass es nicht in die Halbfinals reichte. Da war der Pfostenschuss von Thiago Silva in der Startphase, das unglückliche Eigentor von Fernandinho, und da war der nicht gegebene Penalty nach 56 Minuten, nachdem Jesus Gabriel von Vincent Kompany gefoult worden war.

Courtois pariert Neymars Schuss

Aber der Rekordweltmeister muss sich vorwerfen lassen, aus seinen zahlreichen Chancen viel zu wenig gemacht zu haben. Einzig der eingewechselte Renato Augusto traf eine Viertelstunde vor dem Ende ins Tor und brachte die Hoffnung zurück. Doch das Anrennen der Südamerikaner blieb erfolglos, ein letzter Schuss von Neymar in der Nachspielzeit wurde vom belgischen Goalie Thibaut Courtois glänzend unschädlich gemacht.

Am Schluss wies die Statistik 26:8 Torschüsse und 57:43 Prozent Ballbesitz zugunsten Brasiliens aus, doch dieses stand mit leeren Händen da und muss jetzt die Heimreise antreten. «Wir haben alles gegeben, aber gegen eine starke Mannschaft verloren», sagte Verteidiger Miranda. Nicht vermissen wird man Superstar Neymar, der auch gestern mit drei Schauspieleinlagen negativ auffiel, unverständlicherweise aber nicht verwarnt wurde.

Die Belgier aber stehen am Dienstag in St. Petersburg gegen Frankreich im Halbfinal. Dreimal war für sie zuletzt bei Turnieren im Viertelfinal Endstation gewesen, jetzt haben sie die Chance, ihre bisher beste Leistung bei einer WM, einen vierten Platz 1986 in Mexiko, zu überbieten. Sie hatten in der ersten Halbzeit fast perfekt gespielt, in der zweiten aber Mühe gehabt, jedoch jederzeit solidarisch verteidigt. «Unglaublich, unglaublich», jubelte Trainer Roberto Martinez: «Das ist etwas ganz Besonderes, diese Jungs verdienen es, in der Heimat als etwas Besonderes gefeiert zu werden.»

Schachzug mit De Bruyne

Auch er selber hatte Anteil am Erfolg. Es gehört bekanntlich zu den herausragenden Qualitäten eines Trainers, wenn er im Erfolg flexibel bleibt und den Mut hat, in ein funktionierendes Räderwerk zu greifen. Alle vier Spiele hatten die Belgier zuvor gewonnen und am meisten Tore aller Teams geschossen. Aber Martinez hatte erkannt, dass der Mittelfeldspieler Kevin De Bruyne an der Seite von Axel Witsel sein Offensivpotenzial nicht richtig ausschöpfen kann, weil er immer ein bisschen zu weit weg vor dem gegnerischen Tor blieb. So liess Martinez De Bruyne und Marouane Fellaini die Positionen tauschen. Mit durchschlagendem Erfolg, zumindest in einer – wegweisenden – Situation. Von Romelu Lukaku nach einem langen Sprint lanciert, nützte De Bruyne den Raum und traf nach einer halben Stunde unhaltbar zum 2:0. Die 1:0- Führung hatte sich 18 Minuten zuvor ergeben, als nach einem Cornerball der aufgerückte Kompany den Ball am nahen Pfosten verlängert und Fernandinho die Kugel ins eigene Tor abgelenkt hatte.

Am Ende eines aufregenden Abends in der Kasan-Arena drängte sich die Frage auf: Was ist denn das bloss für eine Weltmeisterschaft? Titelverteidiger Deutschland, Europameister Portugal, Argentinien, Spanien – sie alle sind aus dem Turnier draussen. Und so kommt es, das lässt sich bereits vor den beiden Viertelfinals von heute Samstag festhalten, in der nächsten Woche zu Halbfinals, bei denen die Europäer unter sich sind und dann logischerweise auch den Weltmeister stellen werden.