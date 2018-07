Ziemlich genau 20 Jahre ist es her, seit Frankreich gegen Kroatien im WM-Halbfinal stand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Franzosen mit den Kroaten nicht klargekommen waren, erhob sich in der Kabine Captain Didier Deschamps, stellte sich vor die Mannschaft hin und setzte zu einer Pausenansprache an.

«Jeder von uns macht, was er will. So können wir keinen Erfolg haben. Nur wenn wir als Mannschaft auftreten, als starkes Kollektiv, werden wir den Final erreichen», sagte Deschamps. Die Worte fruchteten: Frankreich siegte 2:1, zog in den Final ein und wurde mit einem 3:0 gegen Brasilien Weltmeister.