Europa

Seit dem Ausscheiden von Brasilien und Uruguay in den Viertelfinals

ist die WM eine Angelegenheit unter Europäern. Angesichts aufstrebender Länder wie Belgien und Kroatien dürfte sich das in Zukunft noch stärker akzentuieren. In Afrika und Asien hingegen muss man über die Bücher – chancenlos!