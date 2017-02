Veränderungen prägen das Bild

Die 100-jährige Geschichte der ursprünglich rein staatlichen und seit 1994 vom Bund mandatierten und teilfinanzierten Marketingorganistion «Schweiz Tourismus» zeigt, dass diese Besitzstandwahrung keine Selbstverständlichkeit ist. Direktor Jürg Schmid erinnerte in seinem Referat zum Jubiläum der Organisation an die zahlreichen Ereignissen welche die Schweiz als Tourismusdestination zwangen, auf erratische Veränderungen im Nachfrageverhalten der Gäste zu reagieren. Das aktuellste Beispiel ist der kräftige Rückgang der Reisenden aus China, die in den vergangenen Jahren mit zweistelligen Wachstumsraten die teilweise dramatischen Ausfälle von Gästen aus anderen Ländern kompensiert hatten. In China, das derzeit selber den Skitourismus im eigenen Land entdeckt und den Aufbau grosser Kapazitäten für die eigene Bevölkerung an die Hand nehmen will, gelte es nun schnell, das schweizerisches Angebot für Individualtouristen bekanntzumachen. Von den dereinst vielleicht 300 Millionen skifahrenden Chinesen wollten in Zukunft auch einmal «das Original» erleben und sich dafür eine Reise in die Schweiz leisten, zeigte sich Schmid überzeugt.