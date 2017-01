Lahmende Börsen, handelsmüde Kunden und Sondereffekte lassen die UBS im Vorjahresvergleich nicht gut aussehen. So fällt der Reingewinn mit 3,3 Milliarden Franken um 47 Prozent tiefer aus als 2015, wie die UBS am Freitag mitteilte. Der Vergleich ist jedoch auch durch Sondereffekte aus dem Vorjahr verzerrt, in dem die Grossbank von hohen Steuergutschriften profitiert hatte. Ohne Sondereffekte weist die UBS einen um 24 Prozent tieferen bereinigten Gewinn von 4,2 Milliarden Franken aus.

Rückschläge hinnehmen musste die Grossbank vor allem im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft und in der Investmentbank So erzielte die internationale Vermögensverwaltung noch einen Vorsteuergewinn von 1,9 Milliarden Franken nach 2,7 Milliarden Franken im Vorjahr. Auch die Investmentbank schloss mit einem Vorsteuergewinn von 1,0 Milliarden deutlich schlechter als im Vorjahr ab (1,9 Milliarden Franken.)

Sich steigern konnte die Bank sich dagegen im Geschäft mit den Schweizer Privat- und Firmenkunden (+7 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken) und in der Vermögensverwaltung in den USA. Mit einem um 54 Prozent höheren Vorsteuergewinn auf 1,1 Milliarden Franken hat die UBS in diesem Geschäft sogar einen neuen Rekord erzielt.

Beim Ausblick zeigt sich die UBS verhalten optimistisch. Die Kundenstimmung werde zwar nach wie vor durch politische und wirtschaftliche Unsicherheit beeinträchtigt, heisst es in der Mitteilung. Die Grossbank beobachte jedoch erste Anzeichen eines wachsenden Anlegervertrauens. Das werde dem Vermögensverwaltungsgeschäft trotz nach wie vor bestehenden Margendrucks möglicherweise zugute kommen.

UBS mit starkem Schlussquartal 2016

Die UBS hat im 4. Quartal 2016 mit einem Gewinn von 738 Millionen Franken abgeschlossen, wie die UBS am Freitag mitteilte. Damit fallen die Überschüsse um 22 Prozent tiefer aus als im Vorjahr. Damals hatte die Grossbank jedoch von einer Steuergutschrift im Umfang von 715 Millionen Franken profitiert, die diesmal nicht mehr anfielen. Um solche Sondereffekte bereinigt hat sich der Gewinn von 234 Millionen Franken auf 848 Millionen Franken vervielfacht.

Steigern konnte sich die Bank in fast allen Bereichen. Die grössten Sprünge machten das amerikanische Vermögensverwaltungsgeschäft (von 14 Millionen auf 339 Millionen Franken Vorsteuergewinn) und das Investmentbanking (von 80 Millionen auf 306 Millionen Franken Vorsteuergewinn).

Den Gewinnsprung im US-Geschäft hat die Bank gemäss Mitteilung erreicht, weil im letzten Quartal die Rückstellungen für Rechtsfälle und ähnliches tiefer ausfielen. Nach der US-Präsidentschaftswahl lief das Geschäft in den USA aber auch sonst rund: Die Erträge stiegen deutlich.

Auch bei der Investmentbank waren es Sondereffekte, die das Vorjahresquartal belasteten. Doch auch ohne diese verspürte das Investmentbanking Aufwind, was die UBS vor allem mit dem gut laufenden Aktiengeschäft erklärt.

Sonderzahlungen im Vorjahr sorgten auch dafür, dass im Geschäft mit der Kundschaft in der Schweiz der Gewinn stieg. Ohne diese Effekte fiel der Vorsteuergewinn jedoch praktisch gleich hoch aus wie im Vorjahresquartal. Höhere Einnahmen bei Transaktionen kompensierten die weiter gesunkenen Erlöse im Zinsengeschäft.