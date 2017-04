Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht macht Schlagzeilen, wenn sie grossen Banken mit bekannten Namen den Tarif erklärt. Doch gefordert ist die Behörde auch dort, wo der Finanzplatz mitten in die gute Stube von Herrn und Frau Schweizer tritt. Das geschieht auch im Zeitalter der Cyberrealität immer noch oft per Telefon, aber eben doch immer mehr via Internet. Nicht ausgestorben ist auch der freundliche Vermittler, der am liebsten auf Empfehlung Dritter an der Türe klingelt.

Aktiv werden muss die Finma, wenn solche Akteure ohne Bewilligung Investmentprodukte anbieten und dafür im Publikum Geld einsammeln. So ist zum Beispiel eine Bankbewilligung erforderlich, wenn jemand von mehr als 20 Personen Gelder annimmt und dafür Rückzahlungsverpflichtungen wie Darlehen eingeht. Das Einsammeln von Publikumsgeldern ist eine beliebte, weil potenziell besonders lukrative Masche von Finanzbetrügern.

Behrings Schneeballsystem

Der Basler Dieter Behring war in dieser Disziplin besonders clever vorgegangen und hat mit einem Schneeballsystem 2000 Anleger um insgesamt rund 800 Millionen Franken erleichtert. Doch Behring ist kein Einzelfall. Gemäss dem soeben veröffentlichten Enforcementbericht hat die Finma im vergangenen Jahr 132 Abklärungen über die Annahme von Publikumsgeldern ohne Bewilligung durchgeführt. Das ist der mit Abstand häufigste Tatbestand, unter dem die Behörde im «unerlaubten Bereich» des Finanzmarktes aktiv wird. Seit Beginn der Statistik im Jahr 2014 haben 435 Abklärungen zu 53 Verfügungen und zu 56 Strafanzeigen geführt.

«Wenn wir einschreiten, ist das Geld der Anleger oft schon verloren», bedauert der Sprecher der Behörde, Vincenz Mathys. Doch das liegt in der Natur der Sache. Denn typischerweise fliegen die Machenschaften der Betrüger erst durch Hinweise von Opfern auf. Diesen bleibt am Ende nur noch der zivilrechtliche Weg, um einen Schadenersatz zu erstreiten. Die Kosten solcher Verfahren stehen jedoch oft in keinem Verhältnis zu der Höhe der verlorenen Vermögenswerte pro Anleger. «Das Perfide ist, dass im Unterholz des Finanzplatzes oft wenig begüterte Personen zu Schaden kommen, für die ein Verlust schnell substanzielle Ausmasse annehmen kann», weiss der Finma-Sprecher.

Umso erstaunlicher sind die exotischen Angebote, mit denen sich offensichtlich viele Anleger auf der Suche nach einer renditeträchtigen Anlage locken lassen. Im aktuellen Enforcementbericht der Finma ist unter Fall 26 die Rede von den Firmen X und später Y AG, die mithilfe eines aggressiven Telefonmarketings (sogenannte «Cold Calls») und über externe Vermittler dem breiten Publikum Investitionen in offenbar besonders gewinnträchtige «Pflanzensetzlinge» schmackhaft zu machen versucht hätten, natürlich mit dem Versprechen einer Beteiligung am Ernteertrag.

Die Anleger seien mit jährlichen Renditen von 10 Prozent bis 22 Prozent gelockt worden. Doch «die vertraglich zugesicherte Individualisierung der erworbenen Setzlinge mittels Geodaten sowie die Ausmarchung der Anbauflächen vor Ort» sind gemäss Finma ausgeblieben. Auch seien die beiden Firmen nie Eigentümer der von ihnen verkauften Setzlinge gewesen. Verstehen lässt sich die Analyse der Behörde nur so, dass die Kunden der Firmen X und Y eine Investition getätigt haben, für die sie gar keinen oder mindestens keinen klar identifizierbaren Gegenwert erhalten haben.

Ein internationales Konstrukt

Wirtschaftlich habe das Investitionsangebot einem verzinslichen Darlehen entsprochen, urteilt die Finma. Die Firmen hätten in unerlaubter Weise gewerbsmässig Publikumseinlagen entgegengenommen. Der Fall ist vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig, weshalb die Finma die Beschuldigten nicht namentlich nennt. Aufgrund unserer eigenen Recherchen dürfte es sich um die in St. Gallen domizilierte Firma NG Green Trade AG handeln, die sich von einer Firma auf den Philippinen die Nutzungsrechte an einer Napiergras-Plantage erworben haben soll. Das Gras erbringt gemäss «Wikipedia» einen «sehr hohen Ertrag, der sich sowohl als Futtergras als auch für die Gewinnung von Biotreibstoff nutzen lässt».

Das Beispiel ist insofern typisch, als es zeigt, wie Finanzakteure auch im Unterholz schnell dazulernen, um sich mit ihren Aktivitäten möglichst lange dem Zugriff durch die Behörden entziehen zu können. Die NG Green Trade AG ist mit ihrer internationalen Dimension und den zugrunde liegenden Verträgen zwischen Produzenten und Vertreibern der Pflanzensetzlinge gewiss kein simpler Fall, zumal es irgendwo in der Kette auch noch den realen Wert des Napiergras zu geben scheint.

In diesem Sinne ist auch die Nummer 21 in der aktuellen Fallsammlung der Finma ein vergleichbares Beispiel. Die Firma X soll unter hohen Renditeversprechen mittels Vermittlern über 600 Fässer mit Lebensmitteln an private Investoren verkauft und dafür einen Gesamtbetrag in Millionenhöhe eingenommen haben. Die Fässer wurden aber nicht geliefert, sondern durch die X AG in entlegenen Stollen gelagert und für die Anleger treuhänderisch verwaltet. Die Untersuchungen der Finma hätten einen Fehlbestand bei den Fässern sowie fehlende Beschriftungen ihrer Eigentümer ergeben. Auch liegt für die Finma eine unerlaubte gewerbsmässige Entgegennahme von Publikumsgeldern vor, weil die Fässer nicht richtig individualisiert und die Gelder deshalb nicht als Gegenleistung für eine Eigentumsübertragung angenommen worden seien.

Balsamico im Mutthorn

Auch hier ist ein Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig, weshalb die Finma keine Namen nennt. Gemäss unseren eigenen Recherchen handelt es sich bei der Firma X AG aber um das Unternehmen Baerg Marti Schweiz AG, das mit der Einlagerung von Balsamico-Essig in Holzfässern in einem Stollen auf 3000 Metern Höhe am Mutthorn in der Jungfrauregion schon einigen medialen Wirbel entfachen konnte.

In der Baerg Marti Schweiz AG ist inzwischen ein Untersuchungsbeauftragter der Finma tätig, während die Gesellschaft in Liechtenstein weiter operiert. Man kann sich wundern, wie jemand bereit ist, den Listenpreis für ein 30-Liter-Fass Balsamico-Essig von 11 500 Franken zu zahlen, in der Hoffnung, dass das Versprechen eines Wiederverkaufswertes von 30 000 Franken nach fünfjähriger Lagerzeit in Erfüllung gehe. Doch genau so sind traumhafte Renditeversprechen gestrickt.

Sowohl für die Baerg Marti Schweiz AG als auch die NG Green Trade AG gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Doch beide Fälle zeigen exemplarisch, wie die Komplexität des Finanzmarktes bei dubiosen Geschäften im Unterholz zugenommen hat.