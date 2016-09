Eine Hinrichtung wurde es natürlich nicht, aber das Bundesstrafgericht fällte doch ein klares Urteil. Behring, wohnhaft im Kanton Aargau, erhielt wegen gewerbsmässigen Betrugs eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren. Zudem wurde eine Ersatzforderung in Höhe von 100 Millionen Franken gegen Behring begründet. Freigesprochen wurde er vom Vorwurf der Geldwäscherei.

Bundesanwaltschaft forderte mehr

Hätte das Gericht nicht die lange Verfahrensdauer, die nahende Verjährung der Taten und den schlechten Gesundheitszustand des 61-jährigen Beschuldigten als strafmildernd anerkannt, wäre die Strafe noch höher ausgefallen. Die Bundesanwaltschaft hatte 6 Jahre und 9 Monate gefordert. Denn in der Sache folgte die Strafkammer unter Leitung von Bundesstrafrichter Daniel Kipfer praktisch in allen Punkten der Anklage. Demnach sah es das Gericht als erwiesen an, dass Dieter Behring «die alles dominierende Hauptperson» eines Schneeballsystems war, bei dem Anleger mit hohen Renditen geködert, dann aber geprellt wurden. Behring habe damit geprahlt, «einer der 10 besten Hedge-Fonds-Manager der Welt» zu sein.