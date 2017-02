Pharmariesen kritisieren Dekret

Doch es gibt sie, Schweizer Unternehmen, die Stellung beziehen. Am offensivsten kommentiert die Basler Pharmabranche das Dekret. Sowohl Roche wie auch Novartis stärken ihren Mitarbeitenden den Rücken. Novartis schreibt: «Wir stehen voll und ganz hinter unseren Mitarbeitenden aller Nationalitäten und Religionen.»

Ähnlich äussert sich der zweite Basler Pharmariese Roche. Mediensprecher Patrick Barth: «Wir streben danach, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden unabhängig von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung oder Religion ihren Beitrag leisten und ihr Potenzial ausschöpfen können.» Roche ist in über 100 Ländern aktiv, Novartis in über 140. Dementsprechend müssten ihre Mitarbeitenden ihr Wissen und ihre Fähigkeiten dort einsetzen können, wo sie benötigt würden. «Wir beschäftigen hochqualifizierte Talente und verlassen uns darauf, dass diese an unseren weltweiten Standorten arbeiten können», so der Roche-Sprecher.

Google-Gründer an Demonstration

Trump hat mit seinem Dekret dafür gesorgt, dass dies vorerst nicht mehr möglich ist, und wurde dafür teils harsch kritisiert. Bill McDermott, der Chef des deutschen Softwareherstellers SAP, schrieb in einem

E-Mail an seine Mitarbeiter: «Wir werden unsere Menschenrechte gegenseitig verteidigen und jeden Versuch zur Diskriminierung auf jedweder Grundlage zurückweisen.» Auch Reed Hastings, CEO des Streamingdienstes Netflix, meldete sich zu Wort: «Durch Hass und den Verlust von Verbündeten wird Amerika unsicherer. Eine sehr traurige Woche.» Und Dropbox-CEO Drew Houston sagte, «Massnahmen, die die Schwächsten betreffen, sind unamerikanisch.» Es war aber GoogleMitgründer Sergey Brin, der das klarste Statement ablegte. Er nahm am Flughafen San Francisco an einer Demonstration teil.

Zurück zum Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und der Pharmabranche. Die Vertreter der Medikamentenhersteller liessen es nicht dabei, sich die Forderungen von Trump anzuhören, sondern versuchten ihrerseits, dem USPräsidenten Zugeständnisse abzuringen. So nutzte auch Novartis-Chef Joseph Jimenez seine Chance. Er sagte zu Trump: «Uns würde es helfen, wenn der Steuerfuss gesenkt würde. Das wäre eine massive Hilfe.» Eine Aussage, die Trump keinesfalls überraschte. Er gab zurück: «Das haben wir vor.» Zudem versprach der Präsident erneut, dass er den Unternehmern entgegenkommen und Dutzende oder Hunderte von Aufsichtsbestimmungen und Vorschriften streichen werde.

Gegen Börsenschluss haben sich die Novartis-Aktien leicht erholt. Insgesamt waren die Pharmatitel mitverantwortlich, dass der Leitindex SMI gegenüber dem Vortag an Wert einbüsste. Die allgemeine Stimmung leide unter Befürchtungen

um mögliche weitere disruptive Entscheidungen der neuen US-Regierung, hiess es

am Schweizer Aktienmarkt.