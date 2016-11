Der Shopping-Freitag hat in den letzten Jahren auch hierzulande an Bedeutung gewonnen. Mit dem Ansturm in diesem Jahr waren die Server der Online-Händler offenbar überfordert. Zudem dürften die Werbekampagnen in den Medien ihren Teil dazu beigetragen haben, dass der Ansturm noch grösser ist. Wer etwas Geduld hat, kommt aber immer mal wieder auf die Seiten und kann dort seine Schnäppchen kaufen. (gin)