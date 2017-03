Pro Arbeitstag sollen im ehemaligen Birma statt 3600 Kyat (umgerechnet etwa 2,60 Franken) künftig 5600 Kyat (etwa 4,10 Franken) gezahlt werden. Der südostasiatische Staat hat sich in den vergangenen Jahren zum Boomland der Textilindustrie entwickelt. Mehr als 400 Fabriken gibt es inzwischen.

Von den 400'000 Arbeitern sind die meisten Frauen. Auch viele europäische Firmen lassen inzwischen dort produzieren. Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der niederländischen Organisation SOMO sind extrem niedrige Löhne und Überstunden die Regel, Kinderarbeit ist keine Ausnahme.

Maschinen und Kameras zerstört

Mittlerweile kam es in mehreren Fabriken in der Umgebung der ehemaligen Hauptstadt Rangun zu Protesten. In einer Fabrik schlugen Arbeiter im Zorn über Entlassungen und ausbleibende Gehälter Maschinen und Überwachungskameras kaputt. Die Produktion steht dort seit Anfang Februar still. Nächste Woche soll sie wieder anlaufen.

Myanmars Bekleidungsindustrie wird das laufende Geschäftsjahr 2016/17, das diesen Monat endet, mit einem Rekord beenden. Das Handelsministerium erwartet Exporte von mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar, ein Grossteil davon nach Europa. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von mehr als 85 Prozent.