Die 37-Jährige ist die einzige Tochter der Clintons. Sie ist als Vize-Präsidentin der Familienstiftung tätig. In der Vergangenheit arbeitete sie unter anderem für die Unternehmensberatung McKinsey und als Korrespondentin für den TV-Sender NBC News. Die Ernennung Clintons ging aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor.