Die Dritte Kammer der SLK hiess eine entsprechende Beschwerde gegen diese Aussage gut - zusammen mit einer zweiten Beschwerde, die ein weiteres Versprechen der Migros in französischer Sprache an "Jay" betraf. Er wende die Schweizer Normen auch auf alle ausländischen Produkte an, versprach der Grossverteiler.

Hier handle es sich lediglich um ein Ziel, das bis im Jahr 2020 erreicht werden solle, hält die SLK fest. Die Formulierung lasse allerdings den Durchschnittsadressaten glauben, dass das Versprechen bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt umgesetzt sei.