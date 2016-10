Lidl betreibt inzwischen 106 Filialen in der Schweiz. Dieses Jahr sind noch weitere Eröffnungen geplant, wie der Discounter am Dienstag mitteilte.

Dieses Wachstum macht sich auch am Firmensitz in Weinfelden bemerkbar. Am Hauptsitz sind heute 200 Mitarbeitende beschäftigt, Tendenz steigend. Doch nicht nur der Platzbedarf steige, sondern auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze und effiziente Abläufe, heisst es in der Mitteilung weiter.

Lidl Schweiz plant in Weinfelden einen Neubau für 300 Mitarbeitende und verlegt voraussichtlich seine komplette Verwaltung in den Thurgau. Das Gebäude soll im ersten Halbjahr 2018 bezugsbereit sein. Das Baugesuch wurde Ende September 2016 eingereicht.