Dies teilte der Konzern am Freitag in Billund mit. 2016 waren Umsatz und Gewinn des Spielzeugherstellers nicht mehr so stark gewachsen wie in den vergangenen Jahren.

"Wir haben alle Möglichkeiten untersucht, um zu verhindern, dass wir die Anzahl der Mitarbeiter in unseren Fabriken verringern müssen, aber als verantwortungsvolles Unternehmen sind wir gezwungen, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um das langfristige Wirken des Lego-Konzerns zu sichern", sagte Unternehmenschef Bali Padda laut einer Mitteilung.

In Dänemark trennt sich Lego von 63 Mitarbeitern. In Mexiko müssen 86 Mitarbeiter gehen, in China 18 und in Ungarn neun. Lego beschäftigt nach eigenen Angaben rund 19'000 Mitarbeiter weltweit, darunter 7200 in seinen Fabriken.