Denn die TV-Sender verlieren wegen ihnen viel Geld. Bereits über 15 Prozent der Fernsehnutzung findet zeitversetzt statt, jeder zweite Werbeblock wird überspult. Schon 2015 entsprach die ignorierte Werbung einem Wert von 67 Millionen Franken – bei TV-Werbeumsätzen von etwa 800 Millionen Franken im Jahr. Zwar bezahlen Swisscom und Co. den Sendern eine Gebühr für die Catch-up-Funktion. Doch seien sie mit 1.50 Franken pro Monat viel zu niedrig, monieren die Sender.

Kommt jetzt das Spulverbot?

Die Regeln werden zwischen den Nutzerverbänden und den Verwertungsgesellschaften, insbesondere der Suissimage, ausgehandelt. Die Suissimage sollte die Interessen der TV-Sender vertreten. Doch als sich die Parteien 2016 auf eine neue Ausgestaltung verständigten, waren die Sender alles andere als zufrieden. Deshalb verlangten sie, im Verfahren selbst mitreden zu können. Die Forderung: Werbung solle im Catch-up-TV nicht überspult werden können. Catch-up-TV solle maximal zwei Tage zurück reichen, und mindestens jeden Monat soll ein Nutzer für jeden Fernsehsender, bei dem er die Funktion nutzen möchte, einen Aufnahmebefehl starten müssen. Zudem sollen Such- und Filterfunktionen innerhalb des Archivs verboten werden.

Nun droht ein langwieriger Rechtsstreit. Denn vor einer Woche entschied die Eidgenössische Schiedskommission, dass die Sender keine Parteistellung erhalten. Einerseits hätten zwei Teilnehmer der Verhandlungen direkt die Interessen der Sender vertreten. Andererseits sei es gerade die Idee von kollektiven Verwertungen, dass Verbände und nicht einzelne Rechteinhaber die Verhandlungen führten. «Wir sind enttäuscht über diesen Entscheid», sagt Andrea Werder, Geschäftsführerin der IG Radio und Fernsehen (IRF), in welcher die Fernsehsender vertreten sind. «Es ist weltweit einzigartig, dass die TV-Sender in der Schweiz ihre Rechte am Catch-up-TV nicht direkt geltend machen und die Bedingungen, wie ihre Sendungen im zeitversetzten Fernsehen angeboten werden, mitgestalten können.» Die Einigung, welche die Nutzerverbände

und die Verwertungsgesellschaften über die Köpfe der Sender hinweg getroffen hätten, berücksichtige die Interessen der Sender in keiner Weise. Nun werde das weitere Vorgehen besprochen.

Wahrscheinlich ist, dass die Sender den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiterziehen. «Aus der bisherigen Regelung erleiden die TV-Sender enorme Werbeeinbussen, die langfristig ihre Existenz gefährden», warnt Werder. Im Kampf ums Catch-up-TV ziehen die privaten Fernsehsender wie 3+, TV24 (das wie die «Schweiz am Wochenende» zu AZ Medien gehört), die öffentlich-rechtliche SRG und die grossen deutschen privaten Fernsehsender wie die RTL- und Pro7Sat.1-Gruppe für einmal Seite an Seite in den Kampf.