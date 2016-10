Der Deal zwischen dem chinesischen Grossinvestor und der US-Beteiligungsgesellschaft soll im ersten Quartal 2017 abgeschlossen werden, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. HNA will 26,25 Dollar pro Hilton-Aktie in bar zahlen, das entspricht einer Prämie von knapp 15 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag. Die Beteiligung des bislang grössten Hilton-Anteilseigners Blackstone sinkt im Zuge der Transaktion auf 21 Prozent.

Anleger reagierten positiv - die Hilton-Aktie legte vorbörslich zeitweise um über sechs Prozent zu. "Wir heissen HNA als langfristigen strategischen Partner willkommen", verkündete Hilton-Chef Christopher Nassetta.

US-Hotels stehen bei chinesischen Investoren hoch im Kurs. Erst im Frühjahr hatte eine Bietergruppe um den Versicherer Anbang bei der Fusion der Branchenriesen Marriott und Starwood zum weltgrössten Hotelkonzern dazwischengefunkt. Das Konsortium hatte seine Offerte im April aber überraschend wieder zurückgezogen.

Anbang hatte 2014 bereits das berühmte Hilton-Vorzeigeobjekt Waldorf-Astoria an der berühmten New Yorker Park Avenue für 1,95 Milliarden Dollar gekauft. HNA hat in der Schweiz in diesem Jahr das Flugzeugwartungsunternehmen SR Technis und den Airline-Caterer Gategroup übernommen. 2015 hatte der chinesischen Mischkonzern schon den Schweizer Flughafenbetreiber Swissport gekauft.