In China ist es umgekehrt. Gerade im Handel mit China klafft ein hohes Defizit. Die USA exportieren weniger nach China, als sie von dort importieren. Exportiert ein Land in ein anderes mehr, als es von dort importiert, erhält es Devisen. Um beim Beispiel zu bleiben: Die USA zahlen Importe aus China in Dollars, Chinas Zentralbank ist daher voll von auf US-Dollars lautenden Schulden. China und Japan sind die grössten Gläubiger der USA. Das ist alle Jahre Gegenstand heftiger Debatten im US-Kongress. Donald Trump betrieb mit dem Versprechen, dieses Defizit zu verringern, wenn nötig mit Steuern auf Importen, Wahlkampf.