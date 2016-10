Dank diesem Instrument seien die Parkkontrollen in anderen europäischen Städten effizienter geworden, wie am Freitag die Fondation des Parkings mitteilte. Sie betreibt im Auftrag des Kantons 120 Parkhäuser und Parkplätze mit über 20'000Feldern.

Das System wird beispielsweise in Utrecht in den Niederlanden bereits angewandt und führte zu einer Erhöhung der Zahlungen für Parkplätze von 30 Prozent. Es handelt sich um das erste Pilotprojekt mit Scan-Autos in der Schweiz.

Die gescannten Nummernschilder werden elektronisch kontrolliert und sollen die Kontrolleure schneller zu jenen Autos führen, die mutmasslich unerlaubt abgestellt wurden. Der bis am 25. November vorgesehene Test wurde vom Genfer Datenschutzbeauftragten genehmigt.