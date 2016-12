Im US-Bundesstaat Texas wird seit 100 Jahren Erdöl gefördert, doch so etwas wie im vergangenen November haben sie dort noch nicht erlebt. Im sogenannten Permian Basin, einer Region, die sich vom Westen des Staates bis in den südöstlichen Teil von New Mexico erstreckt, gab es einen gigantischen Ölfund. Das grösste neu hinzugekommene Vorkommen auf dem amerikanischen Festland aller Zeiten,verkündete die amerikanische Rohstoffbehörde USGS. 20 Milliarden Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) mehr als bis anhin bekannt liessen sich aus dem dortigen Schiefergestein herausfördern. Zusätzlich zu den, Stand Ende 2015, rund 55 Milliarden Barrel an nachgewiesenen Ölreserven des Landes. «Den USA», so fasst es ein Rohstoffspezialist der Commerzbank zusammen, «wird das (Schiefer-)Öl also so schnell nicht ausgehen».

Preisanstieg von 20 Prozent

Der Fund kommt den Amerikanern derzeit wie gerufen. Denn Öl, so scheint es, klettert just in diesen Tagen aus dem tiefen Preis-Tal heraus, in dem es nach Ansicht der Produzenten viel zu lange verharrte. Der Grund: Ende November einigte sich die Opec auf eine kaum noch für möglich gehaltene Begrenzung der Fördermengen. Das Kartell rang sich zu einer Drosselung um 1,2 Millionen Barrel auf nunmehr 32,5 Millionen Barrel pro Tag durch – wobei das Opec-Land Iran weiter nach Belieben pumpen kann. Seither stieg der Preis um 20 Prozent.

Befeuert wurde der Preisanstieg von der Einigung der Nicht-Opec-Länder vor wenigen Tagen. Angeführt von Russland zogen insgesamt elf Förderstaaten nach, und beschlossen ihrerseits eine Drosselung. Ein Schulterschluss zwischen Opec und Nicht-Opec, das gab es seit 15 Jahren nicht mehr. Der Energieminister Saudi-Arabiens, Khalid al-Falih, nannte die Einigung denn auch «historisch». Für die langfristige Kooperation der beteiligten Länder bilde sie eine Basis. Die Folge lässt sich am Preis ablesen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gestern rund 56 Dollar.

Gewinner sitzen in den USA

Profitieren könnten von dem Ganzen indes vor allem die Vereinigten Staaten. Für die US-Ölfirmen stehen die Zeichen derzeit günstig – und das nicht nur wegen des Mega-Fundes in Permian Basin. Nach einer Selbstreinigung auf dem Markt der Schieferölförderer, wo in Zeiten der Tiefstpreise eine Firma nach der anderen weggestorben war, sieht es derzeit wieder recht rosig aus. Die Konsolidierung führte dazu, dass die übgrig gebliebenen Produzenten heute sehr effizient arbeiten. War die Förderung von Öl aus Schiefergestein noch vor wenigen Jahren erst ab einem Rohöl-Preis von rund 100 Dollar pro Barrel rentabel, verdienen Firmen etwa aus Permian Basin bereits bei einem Preisniveau von 40 bis 50 Dollar Geld. Steigt der Preis weiter, sind sich Beobachter sicher, werden die US-Firmen ein paar Gänge hochschalten und pumpen, was das Zeug hält. Möglicherweise gar so viel, dass die im Zuge des Deals zwischen den Opec- und Nicht-Opec-Staaten beschlossenen Kürzungen durch steigende US-Fördermengen vollständig kompensiert werden.

Für einen Preisanstieg über 50 oder 60 Dollar hinaus kommt erschwerend hinzu, dass ölfördernde Länder aus Opec und Nicht-Opec in der Vergangenheit nur bedingt Disziplin an den Tag legten, wenn es darum ging, Absprachen einzuhalten. Ein Bruch des Abkommens scheint auch dieses Mal verlockend, denn wer als Erstes mehr pumpt als abgemacht, kann sich Marktanteile auf Kosten der anderen sichern. Sanktionen dagegen gibt es keine. Bleibt also nur die Hoffnung, dass alle Wort halten.

Das gilt freilich nicht für die USA, die sich keine Fördergrenze auferlegt haben. Deren Förderer blicken ohnehin mit einiger Zuversicht in die Zukunft – hat der gewählte Präsident Donald Trump bisher doch kaum eine Gelegenheit ausgelassen, um der Öl- und Gasbranche Unterstützung zuzusichern. Sein letzter Coup: Trump machte gestern den Chef von ExxonMobil, Rex Tillerson, zum Aussenminister.

Angebots-Defizit im nächsten Jahr

Sollten die Förderländer aus Opec und Nicht-Opec an ihrem Deal tatsächlich festhalten, entsteht im kommenden Jahr ein Defizit beim Erdöl-Angebot. Das erklärte gestern die Internationale Energieagentur (IEA). Die Auswirkungen wären dann schon recht bald spürbar: «Wenn die Opec zügig ihre Produktionsziele umsetzen sollte und die übrigen Förderländer wie angekündigt an der Kürzung teilnehmen werden, wird sich der Ölmarkt in der ersten Hälfte 2017 in ein Angebots-Defizit bewegen», heisst es seitens der IEA. Auch die derzeit riesigen Lagerbestände weltweit könnten nach Einschätzung der IEA im kommenden Jahr sinken.