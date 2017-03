Unklar war zunächst, wie das Feuer unter der Brücke ausgebrochen war. Die Bundespolizei FBI habe keine Hinweise auf einen Anschlag gefunden, sagte Reed laut Medienberichten.

Der Gouverneur des Bundesstaates Georgia, Nathan Deal, erklärte den Notstand im betroffenen Bezirk Fulton. Behörden der Stadt und des Staates in Atlanta sollten am Freitag erst um 10.00 Uhr öffnen, hiess es in einer Mitteilung.

Die mehrere Meter hohen Flammen waren noch am Abend gelöscht worden, aber die Feuerwehr war bis in die Nacht an der Brücke im Einsatz. Die zehnspurige Autobahn wurde nach dem Teileinsturz bis auf Weiteres gesperrt. Geschätzte 250'000 Autos befahren pro Tag den betroffenen Teil der Interstate 85, wie der in Atlanta beheimatete Nachrichtensender CNN berichtete.