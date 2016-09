Die EU-Kommission beschloss, ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzuleiten. Zwar sollen sowohl In- als auch Ausländer die deutsche Maut zahlen müssen. Doch allein Inländer würden im Gegenzug bei der Fahrzeugsteuer entlastet, und zwar auf den Cent genau in Höhe der Maut, begründete die Kommission am Donnerstag ihre Klage. Darüber hinaus seien Preise von Kurzzeit-Vignetten in einigen Fällen unverhältnismässig hoch.

Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ein Verfahren wegen Verletzung von EU-Recht eingeleitet. In den vergangenen Monaten gingen immer wieder Schriftsätze zwischen Brüssel und Berlin hin und her. Trotz zahlreicher Kontakte mit den deutschen Behörden seien die grundsätzlichen Bedenken aber nicht ausgeräumt worden, teilte die EU-Kommission weiter mit.

CSU-Projekt

Dass kein Inländer extra belastet werden darf, ist im schwarz-roten Koalitionsvertrag verankert. Die Maut ist ein zentrales Projekt der CSU in der deutschen Regierung. Das entsprechende Gesetz ist beschlossen, die Umsetzung liegt aber derzeit auf Eis.

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU hatte gegenüber Brüssel immer wieder auf der Rechtmässigkeit der Regelung beharrt. Die Bedenken seien unberechtigt. Der Minister hatte selbst den Gang vor den EuGH gefordert und von einer "Verzögerungstaktik" der EU-Kommission gesprochen.

"Eine gute Nachricht"

Entsprechend reagierte er denn am Donnerstag. Dobrindt begrüsste, dass die Kommission nun über ihr weiteres Vorgehen entschieden habe. "Das ist eine gute Nachricht", erklärte er in Berlin. "Die Entscheidung ist längst überfällig".

Brüssel habe das Verfahren "schon viel zu lange verzögert". Dobrindt wollte die Maut eigentlich schon Anfang 2016 einführen, setzte den Plan aber wegen des Widerstands aus Brüssel aus.

Dobrindt betonte am Donnerstag, aus seiner Sicht sei die sogenannte Infrastrukturabgabe "europarechtskonform". Deutschland erwarte vor dem Europäischen Gerichtshof ein zügiges Verfahren, "damit die Infrastrukturabgabe anschliessend technisch umgesetzt werden kann".