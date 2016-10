Monika Rühl, Sie haben diesen Herbst zum Wandern eingeladen. Gleichzeitig organisieren sie öffentliche Diskussionsrunden in Firmen, wie nächste Woche in Rupperswil AG. Wieso?

Monika Rühl: Wir wollen vermehrt mit der Bevölkerung in Kontakt treten, der Wirtschaft ein Gesicht geben. Mit den Menschen in diesem Land in den Dialog treten, zuhören, diskutieren. Wir wollen die Sorgen der Bevölkerung aufnehmen und gleichzeitig auch die Bedürfnisse der Wirtschaft aufzeigen. Wir wollen zeigen, wie die Rahmenbedingungen sein müssen, damit die Firmen vom Standort Schweiz aus tätig sein können, möglichst einen grossen Teil der Wertschöpfung in der Schweiz erhalten und damit auch Arbeitsplätze sichern.

Wer kommt an Ihre Anlässe, um Ihnen die Sorgen und Nöte zu klagen?

Die Gäste sind bunt gemischt. Manche sind froh, einmal in Kontakt mit der Wirtschaft zu treten, und haben Fragen, andere wollen eine Dienstleistung anbieten oder sind auf der Suche nach einer Stelle.

Neben dem Dialog an sich geht es Ihnen um die bilateralen Beziehungen der Schweiz zu Europa.

Ja, inhaltlich gehen wir auch auf die Frage des Verhältnisses der Schweiz zur EU ein. Wir wollen zeigen, wie wichtig unser Verhältnis zu Europa ist und dass die bilateralen Verträge mit der EU nicht nur der Wirtschaft nutzen, sondern es geht auch um die Kultur, Forschung oder Bildung. Wir haben zwar die Kampagne online gestartet. Wir wollen aber die Menschen nicht nur auf diesem Weg erreichen, sondern auch an Veranstaltungen. Wie nächste Woche bei der Firma Urma in Rupperswil.

Die bilateralen Verträge stehen im Schussfeld. Insbesondere die Personenfreizügigkeit wird nicht mehr von der ganzen Bevölkerung getragen. Die Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative hat dies deutlich gemacht.

Das knappe Ja ist aus meiner Sicht ein Warnsignal. Hier sind wir im Gegensatz zu unseren europäischen Nachbarn, die Volksabstimmungen und die direkte Demokratie weniger kennen wie wir, ein Stück weiter. Schaut man sich etwa die Situation in Deutschland, in Frankreich an, ja auch in England, merkt man, dass es überall die gleichen Ängste und Sorgen gibt bezüglich der Einwanderung. Das gilt es zur Kenntnis zu nehmen. Und man darf jetzt auch bei der Umsetzung der Initiative nicht vergessen, dass es ein solches Warnsignal gegeben hat.